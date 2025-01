Dove vedere Roma-Genoa

La partita tra Roma e Genoa della 21^ giornata di Serie A si gioca venerdì 17 gennaio alle ore 20.45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

La partita Roma-Genoa, valida per la 21^ giornata di Serie A, sarà trasmessa venerdì 17 gennaio alle ore 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Davide Polizzi; commento di Aldo Serena; a bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Dalle ore 20 e dalle 22.40 appuntamento con 'Calciomercato- L’Originale' . In studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Massimo Marianella, Lorenzo Minotti e Fayna.

I numeri di Roma e Genoa

Il Genoa ha vinto 33 partite di Serie A contro la Roma (26N, 54P), solamente contro la Lazio (38 successi) ha fatto meglio nella competizione; tuttavia, i rossoblù hanno collezionato un solo successo nelle ultime 19 sfide con i giallorossi nella competizione (5N, 13P). La Roma ha collezionato quattro clean sheet nelle ultime sei sfide di Serie A contro il Genoa, tanti quanti nelle precedenti 14; inoltre i giallorossi hanno mancato l’appuntamento con il gol solo una volta negli ultimi 19 incroci con i rossoblù nella competizione. La Roma non perde in casa contro il Genoa da esattamente 35 anni, dal 17 gennaio 1990; la serie di imbattibilità di 21 gare interne (17V, 4N) è la terza più lunga tra quelle aperte per i giallorossi nella competizione (21 anche contro il Parma, 27 contro l’Hellas Verona e 30 contro il Bari).

La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime quattro partite di Serie A (2V, 2N), dopo che aveva subito sette sconfitte nelle precedenti nove (2V); i giallorossi hanno inoltre ottenuto tre successi nelle sei gare più recenti (2N, 1P), tanti quanti nelle precedenti 15 (4N, 8P). Dopo aver perso due gare interne di fila, la Roma ha vinto tutte le ultime tre partite di Serie A allo Stadio Olimpico; i giallorossi non fanno meglio da una serie di cinque successi casalinghi consecutivi sotto la guida di José Mourinho tra settembre e novembre 2023. La Roma ha vinto sei delle 20 partite disputate in questa Serie A (6N, 8P), proprio peggior risultato nell’era dei tre punti a vittoria a questo punto della stagione; i giallorossi non rimangono con sei o meno successi nelle prime 21 gare stagionali dal 1993/94 (cinque in quel caso). Patrick Vieira ha collezionato cinque clean sheet nelle prime otto partite su una panchina di Serie A; sono solo 12 gli allenatori nella storia del campionato ad aver mantenuto la porta inviolata sei volte nelle prime nove, l’ultimo dei quali è stato Alexander Blessin proprio con il Genoa.