Brescia, riflessioni sul futuro di Corini: Cellino sonda Diego Lopez

Penultimo posto in classifica con appena 7 punti e, soprattutto, una lunga crisi di risultati proseguita con la sconfitta di Verona contro l'Hellas. Dopo un inizio di stagione promettente, con 6 punti collezionati nelle prime quattro giornate, il Brescia ha raccolto solo un pareggio nelle ultime sei gare giocate, dove sono arrivate cinque sconfitte. Risultati che hanno messo in discussione la posizione di Eugenio Corini, artefice del ritorno in Serie A del Brescia. Cellino sta riflettendo sul futuro della panchina e ha già un'idea riguardo il nome del nuovo allenatore in caso di rivoluzione. Il presidente ha già sondato Diego Lopez, suo ex calciatore e allenatore ai tempi del Cagliari. L'uruguaiano, però, al momento guida il Peñarol, con cui sta facendo benissimo avendo vinto il campionato di Apertura ed essendo a -1 dal Nacional primo in quello di Clausura. Diego Lopez ha chiesto al suo attuale club di trasferirsi al Brescia e ora è in attesa di una risposta. I contatti con l'uruguaiano sono un chiaro segnale di come Cellino stia riflettendo sulla posizione di Eugenio Corini, in discussione dopo l'ennesima sconfitta contro l'Hellas Verona.