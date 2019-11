Ecco un video amatoriale ripreso dalla curva del Bentegodi, esattamente dove Balotelli scaglia la palla al 55' di Verona-Brescia. Dalle immagini, assieme ai fischi, si ascoltano chiaramente anche degli ululati. Martedì è il giorno in cui si pronuncerà il giudice sportivo, non è escluso che venga richiesto un supplemento di indagini come già accaduto in passato per episodi simili