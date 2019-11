Juric: "Non c'è stato alcun coro razzista" (IL VIDEO)

La prima risposta da parte veronese a quanto accaduto arriva prima dalle parole di Juric, l'allenatore del Verona, che ha smentito categoricamente e con toni anche molto forti la versione di Balotelli, assicurando di non aver sentito alcun coro razzista. "Oggi non c'è stato nulla, nessun ululato razzista. Ho sentito solo grandi fischi, e dei grandi sfottò nei confronti di un grande giocatore e nient'altro. Io sono anche slavo e per tanti anni mi sono sentito dire 'Zingaro di m...', quindi i cori e gli insulti razzisti mi fanno schifo. Ma oggi, ripeto, non ho sentito nulla. Chiedete a Balotelli quello che ha sentito lui per reagire così. Non ho alcun problema a denunciare cori, se ci sono, anche se a farli sono i nostri tifosi. Sono cose che non si possono accettare nel 2019. Ma oggi non c'è stato proprio niente"