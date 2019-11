Nella puntata di Sky Calcio Club si è scelto di non mostrare episodi legati al VAR e ai falli di mano: "Prendiamoci una giornata di pausa per riflettere perché così non si può andare avanti. Il mondo del calcio (arbitri, presidenti, capitani e allenatori) si deve incontrare e chiarire. Parlarsi capendo assieme quali sono stati gli errori e quali sono le linee direttive. Altrimenti si litiga e basta"