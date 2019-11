Milan-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

A San Siro si chiude la domenica di campionato: i rossoneri ospitano la Lazio di Correa e Immobile. Pioli si affida a Piatek, titolare nel tridente completato da Castillejo e Calhanoglu; in regia c'è Bennacer. Diretta su Sky Sport Uno dalle 20.45

Formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

La domenica dell'XI giornata di Serie A si chiude con Milan-Lazio: la squadra di Simone Inzaghi è ospite a San Siro, stadio in cui l'ex laziale Pioli ha trovato la sua prima vittoria sulla panchina rossonera... 3 giorni fa.

Sono 152 i precedenti in Serie A tra Milan e Lazio: i rossoneri hanno ottenuto 65 successi, contro i 28 dei biancocelesti; a completare il bilancio completano 59 pareggi.

La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite in Serie A (59, come contro la Roma).

La Lazio ha vinto solo due delle ultime 13 sfide di Serie A contro il Milan: nel parziale sei successi rossoneri e cinque pareggi.

Il Milan ha mantenuto la porta inviolata dopo aver incassato almeno due gol in cinque delle precedenti sei gare in campionato - tre degli ultimi quattro successi rossoneri sono stati con il punteggio di 1-0.

Il Milan ha vinto cinque delle ultime otto gare casalinghe in Serie A - tra Gattuso, Giampaolo e Pioli - tuttavia nelle quattro più recenti ha ottenuto un solo successo (1N, 2P), contro la SPAL nel match più recente.

Tutte le quattro vittorie del Milan in questo campionato sono arrivate con un gol di scarto, di cui tre con il punteggio di 1-0.

La Lazio arriva da due successi consecutivi, contro Fiorentina e Torino: è da settembre 2018 che non riesce ad infilare tre vittorie di fila in Serie A (quattro in quel caso).

La Lazio ha guadagnato sette punti nelle prime cinque gare esterne in questa stagione (2V, 1N, 2P): negli ultimi tre campionati di Serie A aveva sempre fatto meglio.

La Lazio è la squadra con la più alta percentuale di tiri nello specchio in questo campionato (55%), mentre il Milan è ultimo in questa graduatoria (36%).

Il Milan ha segnato solo tre gol nel primo tempo in questo campionato: finora l’unica squadra a fare peggio è stata la Sampdoria, ancora a quota zero.

La Lazio è la squadra che ha subito meno gol nei secondi tempi di questa Serie A (due): nessuna squadra nei cinque maggiori campionati europei 2019/20 ha fatto meglio (anche Wolfsburg e Leicester a quota due).

Dall’altra parte, il Milan è la squadra che ha subito meno reti nel corso della prima mezzora di gioco in questa Serie A (uno: Pulgar, con la Fiorentina a settembre).

Solamente il Verona (otto) ha colpito più legni della Lazio (sette) in questo campionato.

Solo il Torino (30.3%) ha una percentuale di cross su azione riusciti più alta della Lazio (30.1%) nelle prime 10 giornate di questa Serie A, mentre solo il Sassuolo (10.5%) ha registrato un valore più basso del Milan (14.7%).

Franck Kessié ha segnato tre gol contro la Lazio, incluse le sue prime due reti in Serie A (nella sua partita di esordio del 21 agosto 2016), contro nessuna squadra ha realizzato più gol nel massimo campionato