Brescia, non c'è l'accordo con Diego Lopez. Grosso il favorito per la panchina

In salita la trattativa per portare Diego Lopez sulla panchina del Brescia dopo l'esonero di Corini: non c'è l'accordo economico con l'allenatore uruguaiano. In pole ora c'è Fabio Grosso, che attende la chiamata definitiva di Cellino

L'unica cosa certa al momento è l'esonero di Eugenio Corini. Il futuro della panchina del Brescia, per il resto, è in evoluzione, dopo l'addio dell'artefice della promozione in Serie A, che ha pagato le cinque sconfitte subite nelle ultime sei giornate. Cellino avrebbe voluto riportare in Italia il suo 'pupillo' Diego Lopez, già avuto come calciatore e allenatore ai tempi di Cagliari. Al momento, però, la trattativa sembra in salita. L'uruguaiano è legato al Peñarol, che avrebbe anche aperto a un suo trasferimento. Ma manca l'accordo economico con il Brescia, che ha presentato all'allenatore un'offerta molto bassa. Per questo motivo, attualmente in pole per il dopo-Corini c'è Fabio Grosso. L'ex terzino campione del mondo era legato contrattualmente all'Hellas Verona ma ha già trovato l'accordo per la risoluzione: ora viaggia spedito verso la panchina del Brescia e attende la chiamata definitiva di Cellino. Qualora la situazione nella trattativa per Diego Lopez non dovesse cambiare improvvisamente, Fabio Grosso avrebbe così la sua prima occasione da allenatore in Serie A.