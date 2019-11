L'Udinese ha incontrato Walter Zenga e nelle prossime ore valuterà altri profili per la panchina. La società bianconera non ha fretta e si prenderà tempo per scegliere il successore di Tudor: possibile che nel prossimo turno di campionato a guidare la squadra sia ancora Gotti, mentre il nuovo allenatore potrebbe essere annunciato durante la sosta

Contro il Genoa nell'ultimo turno di campionato è arrivata una vittoria convincente, adesso per l'Udinese è tempo di valutazioni per la panchina. Dopo l'esonero di Igor Tudor, la società bianconera è ancora alla ricerca di un nuovo allenatore. Luca Gotti - che ha ben figurato a Marassi - ha chiarito la propria volontà di tornare a fare il collaboratore tecnico. Per questo il club si sta prendendo tutto il tempo per individuare il profilo migliore a cui affidare la squadra. Nella giornata di lunedì 4 novembre l'Udinese ha incontrato Walter Zenga, che resta il favorito. Nelle prossime ore, però, sono previsti appuntamenti anche con altri allenatori: le alternative al momento sono rappresentati da Ballardini, Colantuono e Marino, con i quali però non ci sono stati contatti troppo approfonditi. Il club friulano ha intenzione di prendersi tutto il tempo possibile e scegliere con calma: non è da escludere che nel prossimo turno di campionato in panchina vada ancora Gotti, con l'annuncio del nuovo allenatore previsto durante la sosta per gli impegni delle Nazionali.