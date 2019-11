3/10 ©Getty

23 luglio 2019, vigilia dell'amichevole contro la Juventus. Estate di trattative e nuova dichiarazione di Conte che appare più disteso: "Non avevo bisogno di essere rassicurato, col presidente e i dirigenti abbiamo parlato in modo molto sereno. Per quanto riguarda il mercato e per i nomi che circolano penso che saranno fatte delle riflessioni e verranno prese delle decisioni per il bene dell’Inter. Sarà tenuto conto di tutto, non solo del campo". E inoltre: "Certo che le decisioni possono spostare l'ago della bilancia e anche le aspettative. Serve tempo per creare una base solida per portare il club al livello a cui compete. I cambiamenti che sta portando la nuova proprietà sono sotto gli occhi di tutti"

