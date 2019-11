Milan, Gazidis: "Lavoriamo per riportare in alto questa società"

Il CEO del club rossonero: "Siamo una squadra giovane che sta crescendo, lavoriamo per riportare il Milan in alto. Sfide come quella con la Juventus sono un'opportunità per migliorare. I calciatori sono motivati e hanno voglia di crescere"

Appena 13 punti in classifica, undicesimo posto e già un cambio in panchina: l'inizio di stagione del Milan non è stato molto positivo. I rossoneri, reduci dalla sconfitta con la Lazio, sono ora attesi dalla difficile sfida di Torino contro la Juventus. Al di là dell'impegno del prossimo turno, nell'ambiente Milan c'è voglia di ritornare grandi, come confermato da Ivan Gazidis: "Siamo un team giovane che sta crescendo, lavoriamo per riportare in alto questa società - ha dichiarato alla presentazione del libro Sempre Milan – Tutte queste partite sono un'opportunità per migliorare. Il risultato con la Lazio non ci ha soddisfatto, ma dalla buona prestazione si può ripartire per ricostruire. Siamo concentrati sulla crescita dei calciatori e domenica abbiamo un'altra opportunità, una partita contro una grande squadra e in un'atmosfera importante. Dobbiamo vederla come un'opportunità, ne vogliamo avere di più. Per questo dobbiamo tornare a giocare in contesti europei".

"La squadra è motivata e ha voglia di crescere"

"Abbiamo parlato della storia del club, dobbiamo crearla anche noi – prosegue - Il nostro team è concentrato per tornare in questa direzione. Ci saranno alti e bassi, questa è la direzione verso cui stiamo andando. Partite come questa sono un'opportunità per i nostri giocatori. Abbiamo una squadra giovane ma motivata, i ragazzi hanno voglia di imparare e fame di crescere. Hanno uno spirito che è meritevole di questo club, sono convinto che giocheranno bene".