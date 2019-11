Gran Galà del calcio Aic 2019: tutti i candidati ai premi

È stata presentata la nona edizione dell'evento organizzato dall'Associazione italiana calciatori in collaborazione con l'agenzia di comunicazione ed eventi Dema. Mihajlovic sfida Gasperini e Allegri per il premio di miglior allenatore

Sono state ufficializzate in una conferenza stampa le candidature ai premi per la nona edizione del Gran Galà del calcio Aic, organizzato dall’Associazione italiana calciatori di Damiano Tommasi, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione ed eventi Dema4 di Demetrio Albertini e Manuela Ronchi. La cerimonia si svolgerà il 2 dicembre al Megawatt Court di Milano e sarà condotta da Diletta Leotta. Alla presenza delle massime autorità del calcio italiano, oltre al calcio, nel corso della serata ci sarà anche tanto spettacolo e cucina stellata grazie al menù dello chef Davide Oldani. Media partner dell’evento Sky Sport e Radio 105..

I premi

Oltre all’introduzione della top 11 del calcio maschile, quest’anno saranno premiate anche le migliori 11 ragazze del calcio femminile. Spazio inoltre a sezioni speciali come: allenatore, arbitro, squadra e il giovane di Serie B che si è maggiormente distinto nel corso dell’ultimo campionato. A scegliere i migliori, una giuria d’eccezione formata da allenatori, arbitri, giornalisti, Ct, ed Ct della Nazionale, calciatori e calciatrici della Serie A.

Calcio maschile: i candidati ai premi

Portieri Szczęsny, Handanovic, Sirigu

Difensori Chiellini, Skriniar, Kolarov, Koulibaly, Alex Sandro, Cancelo, Di Lorenzo, Izzo

Centrocampisti Pjanic, Zielinski, Ilicic, Barella, Ruiz

Attaccanti Cristiano Ronaldo, Zapata, Chiesa, Papu Gomez, Quagliarella, Piatek

Allenatori Gasperini, Mihajlovic, Allegri

Arbitri Rocchi, Orsato, Mazzoleni

Società Atalanta, Juventus, Lazio

Giovani serie B Tonali, Castrovilli, Bisoli

Calcio femminile: le candidate ai premi

Portieri Giuliani, Marchitelli, Thalmann

Difensori Bartoli, Guagni, Salvai, Gama, Tortelli, Boattin

Centrocampisti Giugliano, Cernoia, Galli, Bergamaschi, Greggi, Caruso, Mascarello, Thaisa Moreno

Attaccanti Giacinti, Bonansea, Mauro, Girelli, Bonetti, Bonfantini

Il gol più votato

Per la seconda volta nella storia del Gran Galà del Calcio Aic ci sarà un premio dedicato al gol più votato della stagione 2018-2019. Sarà possibile votare per un mese intero, da venerdì 25 ottobre a lunedì 25 novembre a mezzanotte. Al contrario di tutti gli altri riconoscimenti assegnati nel corso della serata, questo è l’unico in cui il risultato sarà determinato dalle preferenze dei tifosi, chiamati a scegliere tra una rosa di 12 gol del campionato maschile e femminile.

È possibile votare i gol maschili al link http://grangala.assocalciatori.it/vota-il-goal-dellanno-maschile/

Per il calcio femminile invece il link è http://grangala.assocalciatori.it/vota-il-goal-dellanno-femminile/

Sino ad ora i gol più votati delle due categorie sono quelli di:

Krzysztof Piatek, Cristiano Ronaldo, Fabio Quagliarella per la maschile;

Thaisa Moreno, Valentina Giacinti, Valentina Cernoia per la femminle.



La novità

Tra le novità dell’edizione 2019 il podcast, che avrà il compito di raccontare in diretta quello che succede sul palcoscenico (e non solo), ma anche di raccogliere ulteriore contenuto inedito nel corso della serata. “Padroni di casa” della postazione saranno Stefano Meloccaro di Sky Sport e Raffaele Tovazzi, primo filosofo esecutivo in Italia ed esperto del media.