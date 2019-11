Nuovo stadio San Siro, Comune di Milano delibera il pubblico interesse

C’è da parte della Giunta di Milano la dichiarazione di Pubblico Interesse sul piano di fattibilità tecnico-economica presentato da Milan e Inter lo scorso 10 luglio per il nuovo stadio da costruire sull’area di San Siro. Ma, come previsto, con alcune condizioni che i club dovranno rispettare nel presentare il progetto definitivo. Per quanto riguarda le volumetrie dell’area commerciale, il sindaco Giuseppe Sala dichiara che “saranno autorizzate solo nella misura prevista dal corrente Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano”. Quindi inferiori rispetto a quelle inserite nel Masterplan. Sull’altra questione dibattuta, il destino del vecchio San Siro, aggiunge di essere pronto a valutare “soluzioni che non prevedano la rinuncia all’attuale impianto, bensì la sua rigenerazione attraverso altre funzioni”. In pratica recepite le linee guida arrivate dal voto del Consiglio Comunale. Ora è il tempo della trattativa con i club, in vista dei prossimi step istituzionali.