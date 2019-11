Torino, infortunio per Zaza: un mese di stop

Distorsione alla caviglia per il centravanti granata, out anche Iago Falque: oltre a Belotti, Mazzarri ha gli uomini contati in attacco

Simone Zaza dovrà restare lontano dai campi per almeno un mese. E' questo il referto medico del Torino, in seguito al trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediato dall'attaccante nell'ultimo allenamento. Piove dunque sul bagnato in casa granata: alla crisi di risultati (una sola vittoria nelle ultime 10 gare di Serie A), si aggiunge anche l'allarme infortuni. Oltre a Zaza (15 presenze e 5 gol in stagione), per il match contro il Brescia Walter Mazzarri dovrà infatti fare a meno anche di Iago Falque, Baselli e Bonifazi. Ma è soprattutto in attacco che la situazione preoccupa, con i soli Edera e Millico (41 anni in due) a disposizione nelle gerarchie dietro al tandem Verdi-Belotti.