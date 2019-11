Mentre Allan si trovava a Castel Volturno, alcuni ladri sono entrati nella casa del brasiliano, dove si trovava la moglie incinta di 7 mesi. La stanza dei figli è stata messa sottosopra, ma i malviventi non avrebbero portato via oggetti di valore

Non è un momento positivo per Allan. Il centrocampista del Napoli, costretto a stare fermo a causa di un infortunio al ginocchio destro, è stato vittima di un episodio molto spiacevole. Venerdì 8 novembre, mentre Allan si trovava a Castel Volturno, alcuni ladri si sono introdotti nella casa del brasiliano a Pozzuoli. La moglie del centrocampista, incinta di 7 mesi, ha sentito rumori sospetti e ha chiamato subito aiuto: attualmente si trova in stato di shock. La stanza dei figli è stata messa sottosopra. I ladri non avrebbero portato via oggetti di valore. Sul posto sono intervenute due pattuglie delle forze dell’ordine, con la scientifica che ha lavorato fino a tarda sera.