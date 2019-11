Napoli-Genoa 0-0, risultato in diretta LIVE: Callejon spreca in area

Al San Paolo parte forte il Napoli, in gol con Insigne al 2', ma la rete viene annullata per un fuorigioco di Lozano sugli sviluppi dell'azione. Occasioni per Zielinski (suo l'unico tiro in porta dei primi 45') e Callejon. Pandev spreca una buona chance in area per il Genoa. La partita in diretta esclusiva su DAZN1, canale 209 di Sky