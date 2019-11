Cristiano Ronaldo sostituito anche in Juve-Milan. VIDEO

Seconda sostituzione nella stessa settimana per Cristiano Ronaldo: contro il Milan è uscito dopo 10' del secondo tempo per fare entrare Dybala (poi autore del gol dell’1-0). Sarri non si sorprende per l'arrabbiatura del portoghese: "Sarei stato stupito del contrario"

MInuto 55 di Juventus-Milan, il risultato è ancora fermo sullo 0-0: dalla lavagna del quarto uomo appaiono due numeri: 7 e 10. Dentro Dybala e fuori Ronaldo. Sì, ancora CR7. Il portoghese si accorge del cambio, va verso Dybala e gli dà il cinque; poi guarda verso la panchina bianconera e Sarri, dicendo qualcosa in portoghese. Quindi tira dritto negli spogliatoi. Il portoghese ha lasciato subito lo stadio, circa 3 minuti prima della fine della partita vinta contro il Milan.

Sarri: "CR7 arrabbiato? Sarei stato preoccupato del contrario"

Le parole dell'allenatore della Juve Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport: "Ronaldo non è un problema. Si è messo a disposizione per giocare, io ho visto che non stava bene e l’ho cambiato. E' da un mese che ha un problema al collaterale che non gli permette di allenarsi al 100%. Lo ringrazio per la disponibilità. Si è arrabbiato per il cambio? Fa parte della normalità delle cose. Ci vuole tolleranza in questi casi, fa anche piacere vedere un proprio giocatore che si arrabbia per una sostituzione. Sarei preoccupato del contrario"

I precedenti



Cristiano Ronaldo era già stato sostituito mercoledì sera a Mosca, in Champions, all'82' per un problema muscolare. Ronaldo è già stato sostituito due volte in questa stagione, tante quante in tutta la scorsa stagione (in tutte le competizioni). Era da Barcellona-Real di maggio 2018 (in quel caso al 45') che non veniva cambiato prima del 55° minuto. Per CR7 nessun tiro in porta: non gli accadeva dal maggio scorso (la gara persa contro la Roma all’Olimpico).