Juventus, Cristiano Ronaldo riparte dal Portogallo: "I'm back"

L'ultima partita con la maglia della Juventus l'ha conclusa uscendo dal campo dopo appena 55 minuti, entrando polemicamente direttamente negli spogliatoi e lasciando lo Stadium prima della fine della gara contro il Milan. Ma ora arriva la sosta, con Cristiano Ronaldo che mette momentaneamente da parte i bianconeri per pensare al Portogallo e alle partite di qualificazione europea contro Lituania e Lussemburgo. "I'm back", ha scritto sul suo profilo Instagram il fuoriclasse portoghese, pronto dunque a ripartire dalla Nazionale. Con il Portogallo ha segnato 7 gol nelle ultime 4 gare e ha quindi una media realizzativa decisamente superiore rispetto a quella che attualmente ha con la Juventus, con cui ha segnato 6 gol nelle 14 partite stagionali.

E il compleanno della figlia...

Nazionale e... famiglia! Questo il contenuto principale dei social di CR7. Che, oltre a celebrare il ritorno in Portogallo, ha fatto pubblicamente gli auguri a sua figlia Alana Martina, che ha compiuto 2 anni. La figlia è nata dalla relazione tutt'ora in corso con Georgina durante la sua ultima stagione al Real Madrid ed è stata portata dopo pochi mesi a Torino, dove ha festeggiato anche il secondo compleanno dopo quello dell'anno scorso. Anche in questo caso è stata organizzata una festa in maschera: i figli maschi vestiti da supereroi, le femmine da principesse. "Buon compleanno, amore mio", ha scritto Ronaldo sul suo profilo Instagram.