Nell'estate del 2018, Cristiano Ronaldo si è trasferito alla Juve e la sua partenza in bianconero non è stata affatto male. Dopo 12 turni di campionato, lo scorso anno aveva già messo a segno 8 gol in Serie A e uno in Champions, da ex al Manchester United. Un totale di 9 reti, a cui aggiungere anche 7 assist vincenti