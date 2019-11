Il direttore generale della Fiorentina ha parlato a margine di un evento della posizione dell’allenatore, dopo la pesante sconfitta incassata in casa del Cagliari: "Montella ha la nostra fiducia, serve tempo per avere la squadra che vogliamo"

La pesante sconfitta col Cagliari ha sollevato qualche perplessità nell’ambiente della Fiorentina, per la netta superiorità dimostrata dalla squadra di Rolando Maran. Vincenzo Montella non ha cercato alibi al termine della gara e ha ribadito di credere nelle potenzialità di una rosa ricca di talento ma ancora molto giovane. Linea condivisa anche dalla società, che ha confermato la massima fiducia all’allenatore. "Montella ha il nostro sostegno. Abbiamo bisogno di tempo per costruire la squadra che tutti noi vogliamo" ha detto Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, dopo aver ritirato un premio per conto di Rocco Commisso alla riunione dei Macellai Fiorentini.

Gli impegni al rientro

Quando si sarà conclusa la sosta della Serie A, la Fiorentina è attesa da due sfide contro formazioni neopromosse nella massima divisione, ma che hanno dimostrato di essere molto temibili. La Viola farà prima visita all’Hellas Verona e poi riceverà il Lecce rispettivamente il 24 e il 30 novembre.