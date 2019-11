Dopo l'infortunio che ha impedito a Gervinho di concludere la partita tra Parma e Roma, arriva il comunicato del club sulle condizioni del proprio attaccante. Gervinho è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo semimembranoso di sinistra. Il giocatore ha già iniziato le terapie del caso.

Il punto sugli infortunati

Il Parma è alle prese con un'infermeria piena che non ha impedito agli uomini di D'Aversa di vincere l'ultima partita di campionato contro la Roma e portarsi all'ottavo posto in classifica. La sosta servirà ad alcuni giocatori per provare a recuperare dai rispettivi infortuni. Laurini dovrebbe tornare a breve a lavorare in gruppo, mentre Grassi oggi ha svolto terapie e lavoro personalizzato. Solo terapie invece per Inglese per il problema alla caviglia sinistra e Karamoh che ha subito un infortunio al ginocchio con l’interessamento del legamento collaterale.