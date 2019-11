Parma-Roma, D'Aversa: "Stiamo facendo qualcosa di straordinario"

Roberto D'Aversa si gode la vittoria del suo Parma e l'ottavo posto in classifica a 17 punti. Ai microfoni di Sky Sport l'allenatore degli emiliani ha commentato così la grande prestazione contro la Roma: “Credo che questo gruppo con tutte le difficoltà derivate dai tanti infortunati comunque non doveva dimostrare maturità. Ciò che ci mancava era una vittoria contro una grande. Ci eravamo andati molto vicino contro l’Inter e non era andata come speravamo. Oggi sì. I ragazzi sono stati bravissimi. Hanno interpretato la partita nel migliore dei modi e questa vittoria è merito di tutti. Credo che si stia facendo qualcosa di straordinario”.

Dermaku: "Il nostro obiettivo è la salvezza, restiamo coi piedi per terra"

Anche il difensore Dermaku è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della gara: "Ci mancava una vittoria così. Eravamo andati in vantaggio con Inter e Fiorentina ma non siamo riusciti a chiuderle, oggi ce l'abbiamo fatta e siamo contentissimi. Restiamo coi piedi per terra, anche se vincere contro una grande è sempre bello. La Serie A è difficilissima: dobbiamo fare più punti possibile e poi divertirci. Il nostro obiettivo rimane la salvezza".