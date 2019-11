Momento molto delicato in casa Napoli, che si ritrova per il primo allenamento durante la sosta senza 13 giocatori impegnati con le varie nazionali. Ancelotti deve far ritrovare serenità al gruppo, che aspetta la decisione di De Laurentiis sull'ammutinamento contro il ritiro e cerca soluzioni tattiche per uscire da una crisi di gioco e risultati sempre più evidente. Intanto la Procura ha escluso un legame tra la rivolta dei giocatori e i furti contro alcuni di loro che si sono verificati negli ultimi giorni

Coincidenze. Nessuna connessione col momento del Napoli, il più complicato dell’era De Laurentiis. Per gli inquirenti - dalle prime indagini - si tratterebbe di criminalità ordinaria. Sia il furto a casa di Allan che gli atti vandalici all’auto della signora Zielinski. Nulla a che fare, insomma, col grande rifiuto della squadra di andare in ritiro. Nessuna vendetta. Nessun avvertimento. Così pare al momento. Ma il pool dei reati da stadio continua ad indagare e monitorare. E a sospettare. Perché conosce la realtà di un ambiente ora in fibrillazione. Una città inquieta e turbata. E che ancora non capisce. E continua a chiedersi: “Ma perché non sono andati in ritiro? Si devono scusare”.

Napoli, paura e traslochi

Tensioni forti. Anche paura. E infatti c’è chi aveva lasciato casa per un po’ per sentirsi più sicuro. Ma che ora è rientrato, pur aumentando a casa sorveglianza e attenzioni. E chi da Napoli, la sua città, mai vorrebbe andare via. Lui e la moglie, la famiglia Insigne. Nel silenzio, intanto, irrompe una voce social inaspettata e forte; quella del Chuky Lozano. Giovane, da pochissimi mesi a Napoli eppure più di altri consapevole che questo è il momento... Il momento in cui ci vuole il coraggio di fare; di agire e ritrovarsi. Di stare uniti e compattarsi. Ora che tutto intorno a Napoli appare spaccato.