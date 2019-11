Mentre la squadra vive un momento delicato dentro e fuori dal campo, dall’Inghilterra arriva un’indiscrezione sul Napoli che riguarda direttamente la proprietà. Secondo il Daily Mail, infatti, sarebbe arrivata a De Laurentiis un’offerta per l’acquisto del club. E il mittente sarebbe in Qatar, la famiglia Al-Thani, già proprietaria del Psg. Secondo il media inglese, la cifra proposta dagli sceicchi come prima offerta sarebbe di 560 milioni di euro. Va detto però che De Laurentiis non ha mai espresso la volontà di cedere la società, e oltretutto la somma proposta non si avvicinerebbe al valore del club stimato dalla proprietà. Solo la rosa infatti avrebbe un peso economico vicino ai 650 milioni, a cui si devono aggiungere altri 150 di cassa disponibile, per un totale di 800 mlioni. Tra le altre cose, il club non ha debiti e non ha quindi urgenze economiche. Quanto riportato dal Daily Mail, se fosse confermato, sarebbe quindi una svolta clamorosa. Bisogna attendere le parole del presidente del Napoli: in questi giorni De Laurentiis è negli Stati Uniti, a Los Angeles, per impegni legati al cinema, e il suo ritorno è previsto tra circa 15 giorni. L’attesa è quindi per una smentita o, se fosse vero quanto arriva dall’Inghilterra, per l'inizio di una sorprendente trattativa.