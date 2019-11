La sosta per le Nazionali porta buone notizie per la Roma. Sono infatti tornati per la prima volta in gruppo Pellegrini e Mkhitaryan, che hanno svolto il lavoro tattico e atletico insieme alla squadra rimasta a Trigoria. I due potranno dunque essere convocati per la partita contro il Brescia alla ripresa del campionato.

Entrambi infortunati contro il Lecce

Oltre un mese d’assenza per i due giocatori giallorossi. Pellegrini si era infortunato a fine settembre, durante la trasferta di Lecce. Il centrocampista era poi stato operato presso la clinica di Villa Stuart, dopo che gli accertamenti avevano evidenziato la frattura del quinto metatarso del piede. Nella partita del Via del Mare si era infortunato anche l’attaccante armeno, che aveva riportato una lesione tendinea dell’adduttore della gamba destra. Ora Fonseca li ritrova in gruppo e già contro il Brescia potrà arrivare per loro la convocazione.