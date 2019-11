Arbitri-Serie A, Rizzoli: "Errori arbitrali in Napoli-Atalanta e Lazio-Lecce"

Il botta e risposta con Ancelotti



L'ex arbitro poi continua sull'utilizzo della tecnologia: "Questo deve essere il nostro obiettivo comune", spiega Rizzoli, "senza dimenticare che alcune novità non sono state ancora digerite: il Var non nasce per eliminare gli errori, ma per restituire credibilità allo sport più amato. E ricordo che è entrato in vigore solo nel 2018, mentre l'Italia in via sperimentale l'ha introdotto nel 2017. Insomma, siamo solo alla terza stagione e migliorerà certamente". Nell'ultima giornata, un esempio positivo, seppur circondato dalle proteste, è arrivato durante Lazio-Lecce, in occasione del gol annullato a Lapadula dopo l'errore dal dischetto di Babacar. "Il Var capisce subito che Lapadula è dentro l'area e alla fine comunica che è entrato prima all’arbitro. C’è un errore di base arbitrale e non siamo qui per nasconderci", ammette. "Possiamo fare di più, su questo non c’è dubbio". La svista da matita rossa è arrivata durante Napoli-Atalanta, con il contatto Kjaer-Llorente: "Lì avremmo dovuto fermare il gioco". Un altro mea culpa che ha fatto sorridere Carlo Ancelotti: "Bene. Sono contento, ora posso andare via…", la battuta dell'allenatore degli azzurri dalla sala dell'hotel.



Il ruolo dei capitani con gli arbitri

Rizzoli continua poi facendo chiarezza su chi è addetto dal regolamento a dialogare con l'arbitro durante la partita. Pochi dubbi in questo caso: "Con i nostri comportamenti, stiamo veicolando tutti un messaggio sbagliato: è il capitano che deve prendere più responsabilità e peso proprio per evitare le proteste dei compagni". Quindi nessuno spazio ad altri interlocutori: "Se ci andasse solo il capitano dagli arbitri, io li obbligherei a parlare ancora di più e spiegare la decisione".