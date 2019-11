Nuovo stadio e vecchio San Siro, l’analisi della risposta del Comune a Inter e Milan

“Infine Palazzo Marino ha precisato come non ci sono vincoli di legge relativi alle tempistiche di ridefinizione dello studio di fattibilita' e per la presentazione del progetto definitivo”

Questa è la risposta del Comune sulla richiesta da parte dei club di “rispettare i tempi”. Siamo, dal punto di vista della timeline, nella “terra di nessuno”: non ci sono tempi contingentati in questa fase interlocutoria.

Nella precedente fase c’erano i 90 giorni per il Pubblico Interesse (sforati), nell’eventuale successiva i 120 giorni per la Pubblica Utilità, altri 90 per l’esito della gara pubblica (procedura di evidenza pubblica).

Ma in questa fase di trattativa per passare da piano di fattibilità a presentazione progetto, non ci sono tempi da rispettare previsti dalla legge. E questo da una parte dà modo di confrontarsi con calma, dall’altra non lascia tranquilli i club, che non vogliono che la procedura vada troppo per le lunghe. A loro la facoltà di staccare la spina, passando al famigerato piano B (Sesto, area ex Falck, o altre aree fuori dal Comune di Milano e raggiungibili con la metropolitana)