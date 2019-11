1/22

La stagione di Ciro Immobile è stata fin qui straordinaria sotto il profilo realizzativo. 14 gol in campionato. 16 in stagione. 19 (in 18 presenze) contando anche la nazionale. Non solo, il numero 17 della Lazio ha segnato, da solo, più gol di tutto l'attacco dei rivali della Roma (fermo a 12). E in coppia con Correa (6 centri per lui in A) più di tutta l'intera rosa giallorossa. Ma è proprio l'aver realizzato la metà dei gol di tutta la propria squadra ad essere il dato più sorprendente. Vediamo tutti i primi venti posti di questa speciale classifica

