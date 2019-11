Antonio Conte si confessa al magazine de L’Equipe, in un’intervista che è stata realizzata ad Appiano Gentile due giorni dopo il ko di Champions a Dortmund. “Sono uno spirito libero, non un leccaculo”, questo il titolo dell’articolo in cui l’allenatore dell’Inter ripercorre la sua carriera, dagli inizi al successo: "Mi ero imposto un grande obiettivo, fin da subito: allenare un club di alto livello entro 3-4 anni, altrimenti mi sarei fermato". E poi spiega il suo modo di interpretare la professione: "Per me la competizione è battaglia e quando vai a combattere non c’è alcun motivo di ridere o essere contenti. E’ ‘morte tua, vita mia’, alla fine ne resta solo uno in piedi e faccio di tutto perché sia la mia squadra". Un Conte totalizzante che si spingerebbe fino a dare consigli sessuali ai propri giocatori: “Durante la stagione i rapporti non devono durare a lungo, bisogna fare il minor sforzo possibile. Per cui sarebbe meglio mettersi sotto la propria partner”. Questo modo di interpretare la propria professione ha inevitabilmente delle conseguenze: “Il mio modo di essere mi porterà a chiudere presto la carriera, perché vivo il mestiere in modo troppo totale. E chiedo spesso se sia giusto passare tanto tempo senza la mia famiglia. Nel calcio si possono fare tante cose, ma la sola che va evitata se non volete sacrificare la vostra famiglia è decidere di fare l'allenatore”.