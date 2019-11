Torino-Inter, Conte in conferenza: "Sensi out, l'emergenza sarà uno stimolo"

Lukaku trascina la squadra in campionato, ma non ha ancora segnato in Champions: avete parlato di questa cosa?

Romelu per noi è molto importante, così come Lautaro. Entrambi stanno facendo molto bene, c'è poco da dire. C'è solo da sottolineare il grande lavoro che stanno facendo per la squadra e io sono contento, mi auguro che continuino così