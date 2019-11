Mihajlovic sottoposto a trapianto di midollo osseo: il comunicato del Sant’Orsola

Mercoledì la foto pubblicata dalla moglie Arianna, all'uscita dall'ospedale dove era ricoverato ma stavolta non per un terzo ciclo di cure. Giovedì la presenza all'allenamento del suo Bologna in vista dell'appuntamento contro il Parma. Nella tarda mattinata di venerdì il comunicato stampa dell'ospedale Sant'Orsola dove Mihajlovic si è sottoposto nei mesi scorsi alle cure contro la leucemia: "Sinisa Mihajlovic è stato dimesso oggi, 22 novembre 2019, dall’Istituto di Ematologia Seragnoli, dopo essere stato sottoposto a trapianto di midollo osseo da donatore non familiare lo scorso 29 ottobre. Le condizioni generali del paziente e gli esami ematologici sono soddisfacenti".