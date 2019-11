Mihajlovic lascia l'ospedale dopo il terzo ciclo di cure. Le foto su Instagram

L’allenatore del Bologna ha lasciato il reparto di ematologia dell’ospedale Sant’Orsola dopo aver terminato il terzo ciclo di cure per la leucemia. La moglie Arianna ha postato sui social un’immagine accompagnata dalla didascalia "Più bella cosa non c’è"

Una buona notizia: Sinisa Mihajlovic ha lasciato il policlinico Sant’Orsola, dove era ricoverato per il terzo ciclo di cure per la leucemia. L'allenatore del Bologna è uscito dal reparto di ematologia dell’ospedale intorno alle 12:30: Sinisa è tornato a casa sorridente insieme alla moglie Arianna, che sui social ha postato una serie di immagini. "Più bella cosa non c’è", ha scritto la signora Mihajlovic.