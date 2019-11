Torino-Inter, le chiavi tattiche della sfida

Ogni tanto, però, le seconde palle funzionano. Come nell’azione qui sopra: Sabelli è stato abbastanza abile da resistere a un duello aereo contro Belotti, ma quando si vede arrivare anche Ansaldi di corsa in seconda battuta non può far altro che crollare sul terreno e cedergli il passo. A quel punto l’argentino pesca Verdi da solo a centro area per un rigore in movimento. Il Torino ha le caratteristiche per replicare con maggiore frequenza questo tipo di situazione, ma non ha fin qui avuto la brillantezza necessaria per farlo con regolarità.

In effetti, i risultati fino ad ora sono stati veramente desolanti. Il modello xG sviluppato da Alfredo Giacobbe posiziona il Torino al penultimo posto per xG concessi e al quartultimo posto per xG generati, offrendo una prospettiva che ribalta la sfumatura deludente dell’attuale undicesimo posto in classifica. Nel momento in cui gli indicatori di qualità offensiva e difensiva puntano verso la zona retrocessione, 14 punti raccolti in 12 partite diventano un bottino da tenersi stretto.

Inoltre più o meno tutti i modelli concordano nell’individuare il Torino come una delle peggiori squadre per il rapporto tra xG prodotti e xG concessi, e al contrario come una delle migliori nel rapporto tra xG concessi e gol realmente concessi (quindi il Torino è stato anche fortunato, o più semplicemente ha ottenuto ancora una volta il massimo da Sirigu, decisivo anche nell’ultima giornata a Brescia con una grande doppia parata).

Una gara di spallate

Al Torino servirà una partita paziente, in cui dovrà vincere i duelli fisici a centrocampo, far gravitare un numero sufficiente di uomini intorno a Belotti per raccogliere sponde e palloni vaganti. Non casualmente le due squadre si schierano con un modulo speculare, il 3-5-2, seppur con principi abbastanza diversi. Quello che invece in parte condividono è la ricerca di almeno un episodio in cui esprimere la superiorità fisica sull’avversario per far pendere l’equilibrio dalla propria parte. Per Mazzarri il problema è che l’Inter in questo momento sembra invincibile se il piano di gara è questo, avendo dimostrato una solidità mentale e fisica che gli ha permesso di vincere partite pur non brillanti grazie a giocate estemporanee dei singoli, come il grande gol di Barella contro il Bologna, un’altra squadra che fa dell’intensità uno dei suoi punti di forza.



Per il momento il Torino di Mazzarri attacca male e difende poco, ma non è detto che all’interno di un confronto diretto fatto di duelli individuali e grande agonismo non riesca ad esaltarsi, ottenendo il meglio dai propri giocatori (come ad esempio nella partita contro la Juventus, dove pur perdendo il Torino aveva giocato una buona partita). Insomma in campo c’è da aspettarsi una specie di incontro pugilistico e vediamo quanti round serviranno per decretare il vincitore.