Atalanta-Juve, Emre Can e Cuadrado: mani sospette, i bianconeri si salvano

È bastata la prima partita dopo l'incontro di martedì scorso tra arbitri e club per far capire quanto l'incontro stesso fosse importante. E come quasi sempre a creare scompiglio sono i falli di mano (Gasperini ha invocato maggiore chiarezza, anche se in ambiente arbitrale fanno sommessamente notare che a Roma lui non c'era, rappresentato dal dg Marino e dall'addetto agli arbitri Lussana).

Sul primo rigore concesso all’Atalanta ci sono pochi dubbi: sulla giocata di Gomez il pallone carambola sul piede di Khedira e poi sul braccio del tedesco, tenuto praticamente a 90 gradi rispetto al busto: troppo largo, con ingombro della sagoma chiaramente ampliato (e con tocco preceduto da una deviazione e non da una giocata), per passarla liscia. La curiosità è che in un primo momento Rocchi aveva fatto chiaramente segno di non aver ravvisato alcun fallo: l'arbitro ha lasciato correre per un paio di secondi, poi però ha indicato il dischetto, avvisato evidentemente da un assistente (probabilmente il secondo, quello dal lato opposto alle panchine, visto che il primo era impegnato a rilevare eventuali fuorigioco).