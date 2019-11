Una rosa corta, con cui è difficile far fronte al dispendio di energie che comportano le tre competizioni stagionali. Gli infortuni, in questo senso, ne ha ridotto ulteriormente gli effettivi. È questo il concetto che Antonio Conte ha espresso a più riprese e che è stato ribadito anche da Beppe Marotta. "Siamo in sintonia con l’allenatore come società, sappiamo che la rosa è limitata da un punto di vista numerico" ha spiegato l’amministratore delegato dell’Inter, intervistato da DAZN.

Attenzione al mercato di gennaio

In una situazione del genere, i movimenti che possono essere effettuati sul mercato invernale potrebbero colmare le lacune. "Guardiamo il mercato di gennaio come si fa sempre, sarà un mercato povero di idee ma dobbiamo guardare il meglio. Dobbiamo capire cosa riserva il mercato all’inizio, ma siamo disponibili a valutare opportunità" ha concluso Marotta.