Probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Atalanta e Juventus si sfidano sabato alle 15.00 nel big match che apre la 13^ giornata di Serie A. Assenze importanti per entrambe le squadra. Sarri non convoca Cristiano Ronaldo per un fastidio rimediato con il Portogallo, Gasperini dovrà rinunciare ancora a Duvan Zapata

Atalanta, Zapata non convocato

10 punti separano la capolista Juventus dall'Atalanta, 32 e 22. In casa nerazzurra Gasperini dovrà rinunciare ancora a Duvan Zapata che non è stato convocato per il big match contro la squadra di Sarri. Il colombiano si è allenato ma lo staff tecnico ha preferito non rischiarlo. Muriel partirà titolare in coppia con Gomez, nonostante la Colombia lo abbia tenuto a riposo nella partita contro l'Ecuador per precauzione. Da trequartista agirà Pasalic visto che Ilicic e Malinovskyi sono squalificati. A destra Gasperini ha dei dubbi: Hateboer o Castagne?

ATALANTA (3-4-1-2) Probabile formazione: Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Muriel.

Juventus senza CR7

Nella Juventus Cristiano Ronaldo non è stato convocato per un infortunio rimediato nella seconda partita del Portogallo. Sarri lo terrà a riposo in vista della sfida di Champions League del 26 novembre contro l'Atletico Madrid. Rabiot e Alex Sandro stanno recuperando ma non sono ancora pronti. Pjanic e Matuidi invece, nonostante le preoccupazioni iniziali, hanno recuperato e saranno titolari a Bergamo. In difesa a sinistra spazio per De Sciglio. Bernardeschi è favorito su Ramsey per supportare la coppia d'attacco argentina Higuain-Dybala.

JUVENTUS (4-3-1-2) Probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Dybala.