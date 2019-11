Probabili formazioni di Roma-Brescia

Paulo Fonseca e Fabio Grosso cercano riscatto dopo le deludenti prestazioni della 12^ giornata. Tra i giallorossi torna Diawara dal 1', Mancini arretra nella sua posizione naturale. Balotelli non sarà della partita. Roma-Brescia in diretta su Sky Sport Serie A domenica alle 15.00

La pausa per le Nazionali è servita per riflettere sui propri errori, sia per la Roma che per il Brescia. I giallorossi, nel turno che ha preceduto la sosta, hanno perso 2-0 a Parma. Alla squadra di Grosso andò ancora peggio: l'allenatore subentrato a Corini debutto con un pesantissimo ko casalingo, uscendo sconfitto 4-0 col Toro. Fonseca e Grosso ripartiranno dalla ricerca del gol, mancato nella 12^ giornata e requisito minimo per una vittoria. La Roma può contare su Dzeko, che si è confrontato con Tonali in occasione del match tra Italia e Bosnia e ritroverà il giovanissimo centrocampista all'Olimpico sperando nella rivincita. Zaniolo, Pastore e Kluivert sono i candidati a supportare il riferimento offensivo dei padroni di casa. Gli ospiti invece rinunciano a Balotelli, che dopo la scenata nell'allenamento del giovedì si è "autoescluso" da una trasferta che è destinato soltanto a guardare da spettatore.

Roma, diverse novità e rientri dopo la sosta

Fonseca ieri ha riportato e provato Mancini in difesa, dopo un mese da centrocampista (Diawara ora è pronto a tornare dal 1'). Mancini che quindi formerà con Smalling la coppia di centrali. Tornano tra i convocati Mikitaryan e Pellegrini (entrambi dopo due mesi di assenza) con probabile graduale minutaggio nel finale.

ROMA (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

Brescia, Grosso rinuncia a Balo

All'Olimpico il Brescia potrà contare sul ritorno di Chancellor: il difensore venezuelano andrà a comporre la coppia centrale di difesa con Cistana. Squalificato Mateju, gara da dimenticare per lui quella contro il Toro. L'allenamento del giovedì ha creato un mini caso Balotelli. Mario dalle prove tattiche era destinato alla panchina, non l'ha presa bene ed ha lasciato la seduta. Cè stato un confronto con il presidente, terminato con una pacca sulla spalla, ma per il numero 45, seppur convocato, è escluso l'impiego in campo. Grosso affronterà la Roma con il tandem Torregrossa-Donnarumma.

BRESCIA (4-3-1-2) probabile formazione: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Torregrossa, Donnarumma.