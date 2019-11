Ritorna il campionato anche per la Lazio, impegnata domenica alle 15 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Una sfida complicata per i biancocelesti, che vogliono continuare a correre in zona Champions e mantenere il terzo posto in classifica. E' intervenuto in conferenza stampa Simone Inzaghi, spiegando le insidie del rientro in campo dopo la sosta: "Le pause sono sempre un'incognita, le ultime due volte non siamo rientrati nel migliore dei modi. Ho avuto il gruppo al completo solo da mercoledì, anche se lo stesso vale per il Sassuolo che ha a sua volta diversi nazionali. Sappiamo che ci saranno tante insidie, ma ho visto una squadra consapevole delle difficoltà".

Squadra che è stata richiamata all'ordine dallo stesso Inzaghi, durante la settimana di allenamenti a Formello: "Si è parlato di una mia sfuriata ma penso sia un qualcosa che avviene quotidianamente, si è un po' enfatizzato sulla mia reazione. Stavamo provando un'esercitazione tattica che non è stata eseguita nel migliore dei modi. Credo che comunque il richiamo abbia fatto bene, perchè ho visto una squadra molto concentrata. Ogni allenatore ha il proprio modo di intervenire quando lo ritiene necessario".

L'allenatore biancoceleste ha poi detto la sua sull'incontro con gli arbitri avvenuto in settimana: "L'obiettivo è sempre quello di migliorare tutti quanti. Sappiamo tutti cosa è successo due anni fa, ci siamo giocati tutto all'ultima partita e ci abbiamo rimesso. Da allora comunque siamo tutti cresciuti e la Var è sicuramente un aiuto importante. Abbiamo una buonissima classe arbitrale".

Infine, Inzaghi ha dato il proprio parere sul Sassuolo: "Ottima squadra che, in caso di vittoria nel recupero con il Brescia, potrebbe avere un'ottima classifica. Hanno giocatori di qualità e un bravissimo allenatore che propone un gioco frizzante, veloce. L'anno scorso furono due partite molto equilibrate, dovremo stare attenti e interpretarla nel modo giusto. Siamo pronti per disputare una grande partita".