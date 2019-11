Verona-Fiorentina, Montella: "Sarà una battaglia, vietato sbagliare come a Cagliari"

L'allenatore viola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Bentegodi: "Ho visto la squadra con la giusta rabbia, dobbiamo migliorare sul piano dell'equilibrio, anche mentale". E sul rientro di Ribery dopo la squalifica: "Siamo contenti, ma la sua assenza non deve diventare un'alibi"

I cinque gol subiti contro il Cagliari sono ancora ben presenti nella memoria di Vincenzo Montella. La sosta non è servita a smaltire la delusione, ma ha anche aumentato la voglia di rivalsa da parte della squadra viola. La Fiorentina andrà a far visita al Verona domenica alle ore 15, una partita piena di insidie: "Non possiamo ripetere gli stessi errori fatti in Sardegna. Ho visto la squadra con la giusta rabbia e sappiamo che domani sarà una battaglia. Giochiamo contro una squadra che gioca con velocità e intensità. Sono una delle soprese del campionato. Noi dobbiamo migliorare dal punto di vista del gioco e sull'equilibrio, anche sul piano mentale".

Importante per i viola il rientro di Franck Ribery, dopo le 3 giornate di squalifica: "Siamo contenti del suo rientro, ma la sua assenza non deve diventare un'alibi. Chiesa non sta benissimo fisicamente e lo abbiamo un po' gestito negli ultimi allenamenti. Vedremo se potrà giocare".

L'allenatore viola ha anche detto la sua sulla riapertura del settore Poltrone Est del Bentegodi, inizialmente chiuso per i cori razzisti nei confronti di Balotelli: "Se hanno preso questa decisione, probabilmente è giusto così. Sul tema del razzismo vedo prese di posizione più forti rispetto al passato e questo è importante. In generale io sono sempre per gli stadi pieni, ma su questo argomento credo si debba fare ancora di più".