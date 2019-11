Sfida al Bentegodi nella 13^ giornata di Serie A, incrocio tra formazioni separate da un punto in classifica. Juric cerca il sorpasso dopo l'ultimo ko contro l'Inter, Montella riparte dal 5-2 incassato a Cagliari ma perde gli squalificati Pulgar e Castrovilli. Si rivede Ribery in coppia con Vlahovic, panchina per Chiesa non al meglio. Veneti senza Kumbulla, spazio a Salcedo e Di Carmine. Diretta alle 15.00 su DAZN1, canale 209 di Sky