Risultati Serie A: video, gol e highlights della 13^ giornata

Nella tredicesima giornata di serie A, vittorie esterne per Juventus (3-1 a Bergamo) e Inter (3-0 a Torino): invariate le posizioni in classifica. Alle loro spalle, colpo esterno anche per la Lazio (2-1 in casa del Sassuolo). La Roma batte il Brescia e sale al quarto posto in attesa che si giochi Lecce-Cagliari (rinviata per maltempo alle 15 di questo lunedì). Pareggio fra Milan e Napoli

