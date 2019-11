In campo sono stati una coppia in grado di conquistare un Mondiale con l'Italia nel 2006 e di sfiorare uno scudetto con la Roma nella stagione 2009/10, fuori dal terreno di gioco il feeling tra Luca Toni e Francesco Totti non è mai venuto meno. E i due lo hanno dimostrato ancora una volta. Merito soprattutto di Totti, che non ha perso l’occasione per "pungere" simpaticamente l’ex compagno. Toni, infatti, ha postato sul proprio profilo Instagram una immagine particolarmente curiosa: durante una festa a tema per il compleanno di un amico, l’ex Fiorentina e Bayern Monaco ha vestito i panni di Aladdin. Oltre all’abito esotico, Toni ha indossato anche delle particolari scarpe a punta che non sono passate inosservate, soprattutto a Totti. L’ex capitano della Roma non ha perso tempo e ha commentato con la solita simpatia: "La domenica giocavi con quelle!". Il commento del Pupone ha ben presto ottenuto un gran numero di likes, diventando virale sul web.