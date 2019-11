Il presidente nerazzurro ha seguito Torino-Inter al pub “442” di Milano. È arrivato per il secondo tempo e ha potuto festeggiare la netta vittoria tra i tifosi "normali". E non è la prima volta che lo fa...

Il presidente dell'Inter e di Suning, Steven Zhang, entra sempre di più nei cuori dei tifosi nerazzurri: la sua presenza in un pub di Milano, il FourFourTwo, per seguire il posticipo del sabato ha reso ancora più magica la vittoria sul Toro per gli interisti presenti nel locale in zona Sempione.

Il 28enne Zhang ha fatto il suo ingresso nel locale per il secondo tempo e ha dunque vissuto il successo dei suoi ragazzi, impreziosito dal clean-sheet portato a casa da Handanovic. Non è la prima volta che il giovane presidente vive la partita così, proprio come un tifoso normale. Aveva iniziato due anni fa per un Arsenal-Liverpool e in occasione della sfida coi granata ha replicato l'esperienza, recandosi con un amico al pub.