Promessa mantenuta: l’atteso incontro tra Florenzi e la piccola Michela c’è stato davvero, e la bambina è potuta tornare a casa con l’ambito trofeo, la maglia del capitano della Roma che solo poche ore prima le era sfuggita per pochissimo.



La vicenda è diventata presto virale, grazie soprattutto all’eco dei social, con Florenzi e la mamma di Michela protagonisti di un simpatico scambio di battute su Instagram. Ad avviarlo è proprio la signora Rita, che commenta una tenera immagine postata dal giocatore della Roma in cui lo si vede proteggere la bambina che lo aveva accompagnato in campo prima del fischio d’inizio di Roma-Brescia, riparandola dalla pioggia con il gagliardetto usato a mo’ di ombrello.



Il "siparietto" su Instagram

“Grazie per aver riparato la mia Michela dalla pioggia...”, scrive la mamma, aggiungendo “ha detto che però non le hai regalato la maglia”. Immediata la risposta di Florenzi, che si “giustifica” spiegando che in realtà la bambina non gli ha chiesto la maglia, ma offrendosi di “rimediare”: “Per me è un grande piacere dare la mia maglia alla piccola Michela”, le sue parole. Seguite a un giorno di distanza dai fatti. E la successiva foto di Florenzi e Michela, postata questa volta dalla mamma, li ritrae mentre mostrano la maglia numero 24 tanto desiderata, con dedica: "A Michela con tanto affetto, promessa mantenuta! In questo giorno speciale diamo tutti #unrossoallaviolenza".