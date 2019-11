22/22

I dati sui palloni inattivi dopo 13 giornate vedono dunque in testa Roma e Inter, le più pericolose da fermo. Come detto, è dei giallorossi sia il primato di gol segnati sugli sviluppi di corner (6), che quello da punizione diretta (2). Sulle punizioni indirette nessuno ha fatto meglio di Cagliari e Napoli (3). Mentre le squadre che hanno segnato di più dal dischetto sono Inter e Lazio (5). Dagli sviluppi di una rimessa laterale non è ancora stato segnato alcun gol in questo campionato. La squadra che ha invece la più alta percentuale di gol su palla inattiva rispetto al totale è la Samp: col 56% delle reti arrivate da fermo, seguono al 53% il Lecce e al 50% Bologna e Brescia.