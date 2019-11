Roma-Brescia, Florenzi ripara la bambina dalla pioggia e poi le regala la maglia

Alessandro Florenzi è tornato tra i titolari nella Roma, in occasione della gara vinta per 3-0 contro il Brescia. Il capitano giallorosso è stato protagonista in campo per 77 minuti, ma si è fatto notare anche prima e dopo la partita. Al momento dell'ingresso in campo Florenzi ha coperto la bambina che lo ha accompagnato con il gagliardetto della Roma: un'immagine che il calciatore ha poi pubblicato su Instagram e che è stata apprezzata da molti. Anche dalla stessa mamma della piccola, che è intervenuta commentando il post del capitano giallorosso: "Grazie per aver riparato la mia Michela dalla pioggia... ha detto che però non le hai regalato la maglia", le sue parole. Poco dopo è arrivata la risposta dello stesso Florenzi: "Rimediamo subito! Anche se non me l'ha chiesta, per me è un grande piacere dare la mia maglia alla piccola Michela". Il cuore di un calciatore e il potere dei social: un altro grande gesto da parte di Alessandro Florenzi.