Lecce-Cagliari: news, orari e dove vedere la partita

Dopo il rinvio di domenica, Lecce e Cagliari si preparano a scendere in campo al Via del Mare per il primo dei due posticipi del lunedì. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport. Segui gli aggiornamenti meteo da Lecce su skysport.it e Sky Sport 24

La sfida tra Lecce e Cagliari, valida per la 13^ giornata di Serie A, si recupererà oggi alle ore 15.00. Le condizioni meteo sono nettamente migliorate rispetto a ieri e la sfida si giocherà regolarmente. La partita non si è potuta giocare domenica sera, come da programma, a causa della pioggia che aveva reso il campo impraticabile. L’arbitro Mariani ha deciso di non far disputare il match, dopo tre sopralluoghi svolti con i capitani delle due formazioni, Nainggolan per il Cagliari e Lucioni per il Lecce. Nonostante ci fossero dei dubbi anche per la giornata di oggi al momento Lecce-Cagliari non è a rischio di ulteriore rinvio. Segui tutti gli aggiornamenti da Lecce su skysport.it e Sky Sport 24.

Dove vedere la partita su Sky

La partita tra Lecce e Cagliari sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La telecronaca è affidata ad Andrea Marinozzi, con il commento tecnico di Carolina Morace. I collegamenti da bordocampo saranno curati da Alessandro Alciato e Massimiliano Nebuloni.