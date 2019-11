Serie A, le migliori giocate della 13^ giornata

Insieme al Cagliari, il Verona è di sicuro la grande sorpresa di questo campionato. Anzi, mettendo sulla bilancia entrambe le rose forse persino più del Cagliari, dato che stiamo parlando di una squadra che avrebbe dovuto lottare per la salvezza e che invece adesso è ad appena 4 punti dal sesto posto. In ogni caso: della squadra di Juric finora si era giustamente messo in luce soprattutto la efficacissima fase difensiva - d’altra parte il Verona rimane la seconda miglior difesa del campionato dopo la Juventus. Ma contro la Fiorentina, una squadra reattiva e che ormai ama giocare in transizione su campi lunghi, abbiamo imparato ad apprezzare un altro lato della squadra veneta, e cioè la sua qualità nel superare le linee di pressione avversarie palla a terra, con la tecnica e il tempismo dei movimenti senza palla.

Il gol segnato da Di Carmine è un perfetto esempio di quello di cui stiamo parlando. L’azione parte da un possesso ragionato dal basso, gestito inizialmente da Günter. Ribery è in ritardo nella schermatura del centro, e allora il centrale tedesco trova immediatamente in verticale Verre, che si è abbassato per facilitare la risalita del pallone quasi fino alla mediana. E qui c’è già l’elemento chiave di quello che sarà il gol alla fine - come quei film che ti svelano il finale nei primi minuti senza che tu te ne accorga - e cioè l’abilità di Verre nell’utilizzare il corpo per portare fuori posizione gli avversari. Il trequartista romano fa finta di voler andare incontro al pallone per riceverlo sui piedi e invece subito dopo si gira e lo fa scorrere, mettendosi alle spalle Castrovilli senza nemmeno aver toccato la palla. L’azione del Verona a quel punto inclina vertiginosamente il campo verso la porta di Dragowski, come acqua che scorre torrenziale su una gradinata durante un temporale: Verre si appoggia su Amrabat, che a sua volta aggira Dalbert, servendo Faraoni. Il terzino di Juric arriva fino alla trequarti e serve Verre, che è di nuovo libero, questa volta nella lunetta appena fuori dall’area. E qui avviene il prestigio principale: per la seconda volta Verre finta di voler ricevere sui piedi e per la seconda volta Verre la lascia scorrere alle sue spalle, questa volta con un velo. Milenkovic viene pietrificato, Di Carmine servito da solo in mezzo all’area, il gol fatto.

Il tiro al volo di Dzemaili