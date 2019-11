Inter-Spal, la conferenza stampa di Antonio Conte in diretta LIVE

Cosa può portare a livello di mentalità una vittoria come quella di Praga?

Il nostro percorso in Champions è sempre stato a petto in fuori, anche quando abbiamo perso lo abbiamo fatto sempre a testa alta. Il fatto di essere riusciti a riportare la situazione in Champions ci deve portare entusiasmo positivo, ma non entusiasmo folle. L'entusiasmo folle ti fa tralasciare tutto ciò che poi porta ad aspetti positivi. Noi invece dobbiamo continuare ad avere voglia e cattiveria per vincere le partite così come stiamo facendo in quest'ultimo periodo. Contro Verona, Torino e Slavia abbiamo dimostrato di avere più voglia dei nostri avversari