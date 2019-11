Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo

Sarri deve sciogliere gli ultimi dubbi sull'impiego di Ronaldo, che segnò al Sassuolo il suo primo gol con la maglia della Juventus. In porta Buffon, mentre in mezzo al campo possibile Emre Can. De Zerbi si affida al solito tridente Djuricic, Caputo, Boga

Senza mai perdere, un cammino quasi perfetto. La Juventus, che sia Champions o campionato, va avanti per la sua strada, che dice ottavi di finale da primi della classe in Europa e vetta della classifica in Serie A. L'Inter, però, non molla e insegue ad un solo punto di distanza. Per questo la squadra di Sarri non può permettersi di rallentare. Allo Stadium è una sentenza: sei vittorie su sei, 13 gol fatti. L'ultima sconfitta italiana in casa fu per mano del Napoli, ma bisogna tornare indietro fino al 22 aprile del 2018, un anno e mezzo fa. Dall'altra parte il Sassuolo ha perso tutte le ultime sette gare giocate in campionato contro i campioni d'Italia, incassando 21 reti totali. Non un rendimento che possa permettere a De Zerbi di stare tranquillo, anzi.

Juventus, si aspetta Ronaldo

Il dubbio più grande riguarda Cristiano Ronaldo, apparso non brillantissimo ma comunque in crescita nella partita di Champions contro l'Atletico Madrid. Il portoghese segnò il suo primo gol italiano proprio al Sassuolo, chissà che non gli porti bene. Ancora out Rabiot e Douglas Costa. In porta Buffon. In mezzo possibile chance per Emre Can.

Juventus (4-3-1-2) probabile formazione: Buffon; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Emre Can; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain.

Sassuolo, riecco Traoré

Dopo aver salutato i compagni per gli impegni in Coppa d’Africa Under 23, Junior Traoré torna a disposizione e si candida seriamente per una maglia da titolare. Possibile che però De Zerbi lo lanci a gara in corso. tanti i dubbi in mezzo al campo, dove ci sono un paio di ballottaggi che vedono protagonisti Obiang, Bourabia, Duncan e Magnanelli. In avanti solito tridente con Caputo, Bog e Djuricic, la cui presenza dipenderà anche dal sistema di gioco visto che non è esclusa l'ipotesi della difesa a tre (in questo caso il favorito sarebbe Peluso). Ancora out Defrel, Berardi, Ferrari, Rogerio e Chiriches.

SASSUOLO (4-3-1-2) probabile formazione: Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Djuricic; Caputo, Boga.