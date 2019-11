Brutte notizie per la Fiorentina: nel finale del primo tempo della sfida casalinga con il Lecce si è infortunato Franck Ribery. Il francese è uscito dolorante dal campo dopo un contrasto con Tachtsidis ed è stato portato in ospedale per controlli più approfonditi. Viola in apprensione, si sospetta la distorsione della caviglia.